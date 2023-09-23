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Last minute thoughts: Vanderbilt vs. Kentucky

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Join Billy Derrick + Joey Dwyer from FirstBank Stadium as they provide their final thoughts prior to the kickoff of Vanderbilt-Kentucky.

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