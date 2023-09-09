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Last-minute thoughts: Vanderbilt @ Wake Forest

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Join Billy Derrick + Joey Dwyer from Allegacy Federal Credit Union Stadium as they provide their final thoughts prior to the kickoff of Vanderbilt-Wake Forest.

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