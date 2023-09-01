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PODCAST: Alabama A&M Pregame Show

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Join Billy Derrick as he previews Saturday night's Vanderbilt-Alabama A&M matchup in Nashville with the following four guests:

- What to watch for w/ Joey Dwyer

- Kevin Ingram, Vanderbilt sideline reporter

- Ted Dixie, Alabama A&M play-by-play voice

**This podcast is also available on Spotify + Apple Podcasts.

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