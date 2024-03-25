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Podcast: Breaking down the Mark Byington hire
Joey Dwyer
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VandySports
Staff Writer
Vanderbilt is hiring James Madison coach Mark Byington to replace Jerry Stackhouse. Chris Lee and Joey Dwyer react to the news, outline Byington's career, tell why it could work and talk about the search in general.
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