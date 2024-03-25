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Podcast: Breaking down the Mark Byington hire

Joey Dwyer • VandySports
Staff Writer
@joey_dwy

Vanderbilt is hiring James Madison coach Mark Byington to replace Jerry Stackhouse. Chris Lee and Joey Dwyer react to the news, outline Byington's career, tell why it could work and talk about the search in general.

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