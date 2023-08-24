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PODCAST: Depth chart reactions, capacity + game predictions, mailbag

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

With the Hawaii kickoff three days away, the Commodores turn their attention to the Rainbow Warriors on Saturday night. Join Chris Lee, Luke Wyatt, and Billy Derrick as they react to the first depth chart, give you their game predictions, and answer your mailbag questions.

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