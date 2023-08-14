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PODCAST: Fall camp progress report, scrimmage notes, mailbag questions

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

With the second scrimmage of fall camp under their belt, the Commodores turn their attention to the final week of camp. Join Chris Lee, Luke Wyatt, and Billy Derrick as they recap Sunday's scrimmage, discuss the new-look FirstBank Stadium, and answer your mailbag questions.

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