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PODCAST: Football portal chaos + revamped NIL efforts?

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Join Billy Derrick and Joey Dwyer for the Tuesday, December 5, 2023, edition of the VandySports Podcast. We discussed the latest transfer portal activity, the NIL capabilities, and tomorrow night's basketball game vs. San Francisco.

This podcast is also available on Apple Podcasts + Spotify.

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