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PODCAST: Handing Out Midseason Grades For Each Position Group

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

After the Missouri loss, the Commodores head to Gainesville this weekend. Join Chris Lee, Luke Wyatt, and Billy Derrick as they react to a 2nd straight SEC loss, discuss Ken Seals' performance, hand out mid-season grades, look ahead to Florida, and answer your mailbag questions.

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