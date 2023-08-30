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PODCAST: Questions to answer + positives to build on

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

With the Hawaii victory in hand, the Commodores turn their attention to Alabama A&M on Saturday night. Join Chris Lee, Luke Wyatt, and Billy Derrick as they react to the sloppy win, break down the cornerback struggles, explain the lack of a running game, and answer your mailbag questions.

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