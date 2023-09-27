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PODCAST: Same Issues, Different Week + AJ Swann's Status

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

After the Kentucky loss, the Commodores turn their attention to Missouri on Saturday. Join Chris Lee, Luke Wyatt, and Billy Derrick as they react to yet another mistake-filled loss, discuss AJ Swann's status, break down the defense's improvement, look ahead to Missouri, and answer your mailbag questions.

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