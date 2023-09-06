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PODCAST: Sedrick Alexander's Emergence; Special Teams Shines; Wake Rematch

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

With the Alabama A&M victory in hand, the Commodores turn their attention to Wake Forest on Saturday. Join Chris Lee, Luke Wyatt, and Billy Derrick as they react to the dominant win, evaluate the offensive line, break down the running back room, look ahead to Wake Forest, and answer your mailbag questions.

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