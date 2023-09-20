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PODCAST: UNLV recap + look ahead at Kentucky

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

After the brutal UNLV loss, the Commodores turn their attention to Kentucky on Saturday. Join Chris Lee, Luke Wyatt, and Billy Derrick as they react to another mistake-filled loss, discuss Vandy's NIL standing, break down London Humphreys' success, look ahead to Kentucky, and answer your mailbag questions.

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