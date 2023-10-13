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PODCAST: Vanderbilt-Georgia Pregame Show

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Join Billy Derrick as he previews Saturday's Vanderbilt-Georgia matchup (11am CT/CBS) in Nashville with the following four guests:

- What to watch for w/ Joey Dwyer

- Kevin Ingram, sideline reporter - Vanderbilt Radio Network

- Anthony Dasher, managing editor - UGASports.com

This podcast is available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts.

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