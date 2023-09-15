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PODCAST: Vanderbilt-UNLV Pregame Show

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Join Billy Derrick as he previews Saturday's Vanderbilt-UNLV matchup (6pm CT/CBS Sports Network) in Las Vegas with the following four guests:

- What to watch for w/ Joey Dwyer

- Andrew Allegretta, Vanderbilt play-by-play voice

- Caleb Herring, former UNLV Quarterback

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