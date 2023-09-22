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PODCAST: Vanderbilt vs. Kentucky Pregame Show

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Join Billy Derrick as he previews Saturday's Vanderbilt-Kentucky matchup (11am CT/SEC Network) in Nashville with the following four guests:

- What to watch for w/ Joey Dwyer

- Kevin Ingram, Vanderbilt sideline reporter

- Jeff Drummond, Cats Illustrated

This podcast is also available on Spotify and Apple Podcasts.

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