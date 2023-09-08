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PODCAST: Vandy-Wake Forest Pregame Show

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Join Billy Derrick as he previews Saturday's Vanderbilt-Wake Forest matchup (10am CT/ACC Network) in Winston-Salem with the following four guests:

- What to watch for w/ Joey Dwyer

- Norman Jordan, Vanderbilt radio color analyst

- Conor O'Neill, Deacons Illustrated

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