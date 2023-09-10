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PODCAST: Wake Forest postgame show

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Join Billy Derrick and Joey Dwyer LIVE from Allegacy Stadium in Winston Salem for an instant reaction following Vanderbilt's loss @ Wake Forest.

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