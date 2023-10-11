News More News
ago football Edit

PODCAST: Where does this program go from here?

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

After the Florida loss, the Commodores welcome the Georgia Bulldogs this weekend. Join Chris Lee, Luke Wyatt, and Billy Derrick as they react to a 5th straight loss, discuss the deep-rooted issues, potential coaching changes in the offseason, look ahead to Georgia, and answer your mailbag questions.

This podcast is also available on Spotify + Apple Podcasts.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}