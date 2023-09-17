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Postgame Show: UNLV beats Vanderbilt 40-37

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Join Billy Derrick, Chris Lee, and Joey Dwyer as they react to Vandy's 40-37 loss at UNLV.

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