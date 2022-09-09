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Stacked talent expected in attendance for Wake Forest game

2024 WR target Markeis Barrett among the talent expected on West End Saturday
2024 WR target Markeis Barrett among the talent expected on West End Saturday (Rivals.com)
Sean Williams • VandySports
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals

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Vanderbilt has a showcase game on Saturday morning as they host a Wake Forest team that is coming off a 44-10 win over VMI. The Commodores are expected to host a very talented group of commitments and top targets from the 2023, 2024, and 2025 classes.

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