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Vanderbilt in pursuit of multiple defensive back targets

Sean Williams • VandySports
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals

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Vanderbilt is pursuing multiple targets in the secondary for the 2023 class, including a couple that are currently committed to other power five programs. VandySports.com provides updates on Jarvis Lee, Jalen Gilbert, and Jamari Holliman inside the COMMODORE WAR ROOM

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