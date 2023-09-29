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VandySports Pregame Show: Vanderbilt vs. Missouri, Week 5

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Join Billy Derrick as he previews Saturday's Vanderbilt-Missouri matchup (3pm CT/SEC Network) in Nashville with the following four guests:

- What to watch for w/ Joey Dwyer

- Norman Jordan, Color Analyst - Vanderbilt Radio Network

- Jarod Hamilton, PowerMizzou.com

This podcast is also available on Spotify + Apple Podcasts.


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