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VIDEO: Chris Lee speaks with Clark Lea

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

A 27-minute conversation on National Signing Day.

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