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VIDEO: Clark Lea gives update on Swann's health, talks Ken Seals

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Clark Lea met with the media earlier today to provide an update on AJ Swann's health, other injured players, and the plan at QB with Ken Seals + Walter Taylor available.

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