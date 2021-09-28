 Video of Clark Lea's Tuesday press conference before the UConn game
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VIDEO: Clark Lea's Tuesday press conference

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

The full video of coach Clark Lea's Tuesday presser.

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