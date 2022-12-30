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VIDEO: Recapping Vanderbilt's 2023 Signing Class

Sean Williams • VandySports
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals

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Justin Angel and Sean Williams provide an in-depth recap of Vanderbilt's 2023 signing class that finished with 20 total signees and ranked 44th nationally.

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