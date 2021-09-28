 Context to what Clark Lea said on Sept. 28, 2021
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VIDEO: Takeaways from Clark Lea's Tuesday presser

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

Some takeaways from what Clark Lea said on Tuesday

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