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Watch: Jerry Stackhouse on his job security, Vanderbilt's 9-23 season

Joey Dwyer • VandySports
Staff Writer
@joey_dwy

Jerry Stackhouse, Ezra Manjon and Ven-Allen Lubin on Vanderbilt's loss to Arkansas and Stackhouse's job security.

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