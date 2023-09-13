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Wednesday Podcast: The Wake Forest loss + Peak ahead at UNLV

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

After the Wake Forest loss, the Commodores turn their attention to UNLV on Saturday. Join Chris Lee, Luke Wyatt, and Billy Derrick as they react to the mistake-filled loss, evaluate the cornerback play, break down the tackling issues, look ahead to UNLV, and answer your mailbag questions.

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