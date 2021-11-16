 Vanderbilt football coach Clark Lea speaks to the media on Tuesday, Nov. 16
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What Clark Lea said on Tuesday before the Ole Miss game

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

A quick analysis of what Clark Lea said during his Tuesday press conference.

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