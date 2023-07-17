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Wrapping up Day 1 of SEC Media Days

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Billy Derrick sums up Day 1 of SEC Media Days, breaks down Clark Lea's contract extension, and previews Vanderbilt's session on Tuesday in Nashville.

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