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Wrapping up Vanderbilt's day at SEC Media Days

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Chris Lee + Billy Derrick break down Clark Lea's comments, interesting quotes from the players, and the construction progress.

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