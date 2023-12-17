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PODCAST: An Insider's Breakdown on Utah Transfer Nate Johnson

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Alex Markham, publisher of UteNation.com, joined Billy Derrick and Joey Dwyer on the latest podcast to break down Nate Johnson's game + the fit at Vanderbilt.

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