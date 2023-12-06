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PODCAST: Here's why there's hope for Vanderbilt Football

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Join Chris Lee, Luke Wyatt, and Billy Derrick for the Wednesday, December 6, 2023, edition of the VandySports Podcast. We discussed the renewed hope for fans provided by Anchor Impact and answered a variety of football mailbag questions.

This podcast is also available on Spotify + Apple Podcasts.

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