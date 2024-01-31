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PODCAST: Tennessee fans take over Memorial, Baseball is near

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Chris Lee, Luke Wyatt, and Billy Derrick react to Saturday's optics nightmare, discuss the upcoming baseball season, and talk football changes.

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