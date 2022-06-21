 Candice Lee Vanderbilt
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VIDEO: Candice Lee's Tuesday press conference

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

Here's video of Candice Lee from Tuesday's video session.

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