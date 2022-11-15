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VIDEO: Clark Lea's press conference, Florida week

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

The full video of coach Clark Lea's Tuesday press conference.

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