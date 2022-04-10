 Vanderbilt Commodores Football Recruiting - VIDEO: In-state QB target Marcel Reed discusses top schools
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VIDEO: In-state QB target Marcel Reed discusses top schools

MBA (Tenn.) QB Marcel Reed discusses his spring visits and what's next
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Sean Williams • VandySports
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals
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