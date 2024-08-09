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ago football Edit

WATCH: Sitting down with Vanderbilt offensive coordinator Tim Beck

Joey Dwyer • VandySports
Staff Writer
@joey_dwy
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Joey Dwyer sits down with Vanderbilt offensive coordinator Tim Beck to discuss his football journey, philosophies and Vanderbilt's quarterback competition.

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