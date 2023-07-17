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2024 Commit Spotlight: 3-star TE Brycen Coleman

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Three-star TE Brycen Coleman (Berlin, MD) chose Vanderbilt over offers from Minnesota, Boston College, and East Carolina, among others. In this video, he explains his decision to commit to Vanderbilt, the culture Clark Lea is building, and modeling his game after George Kittle.

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