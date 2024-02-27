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PODCAST: Checking in with Vanderbilt coach Clark Lea

Joey Dwyer • VandySports
Staff Writer
@joey_dwy

Clark Lea joins Chris Lee, Billy Derrick and Luke Wyatt to discuss the change within his program, new offensive coordinator Tim Beck and more.

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