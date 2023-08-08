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PODCAST: Fall camp intel w/ Luke Wyatt + Billy Derrick, the mailbag, more

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

With the first scrimmage of fall camp under their belt, the Commodores turn their attention to another week of work. Join Chris Lee, Luke Wyatt, and Billy Derrick as they discuss the standouts from camp thus far + answer your mailbag questions.

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