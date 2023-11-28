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Podcast: Vanderbilt's quarterbacks enter the portal + Lee Dort suspended

Joey Dwyer • VandySports
Staff Writer
@joey_dwy

Billy Derrick and Joey Dwyer discuss Vanderbilt's football offseason outlook and its basketball ongoings.

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