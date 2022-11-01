News More News
{{ timeAgo('2022-11-01 13:31:25 -0500') }} football Edit

VIDEO: Clark Lea, on facing South Carolina, more

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

Clark Lea talks about Vandy's upcoming game vs. South Carolina

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}