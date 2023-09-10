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VIDEO: Clark Lea's press conference after Wake Forest loss

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Vanderbilt head coach Clark Lea speaks to the media following the Commodores' 36-20 loss at Wake Forest.

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