 Vanderbilt football coach Clark Lea and athletics director Candice Lea speak with local media
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Clark Lea, Candice Lea speak on Tuesday

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

Clark Lea has his usual Tuesday press conference, followed by Candice Lea speaking on facilities

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