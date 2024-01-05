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Commit Spotlight: Carson Lawrence

Sean Williams • VandySports
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals

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Breaking down the film of Vanderbilt 2025 safety commit Carson Lawrence, who recorded 40 tackles, four interceptions, nine passes defended, two forced fumbles, and two tackles for loss during his junior season at Chattanooga (Tenn.) McCallie.

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