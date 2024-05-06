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Football: Spring portal check-in
Sean Williams
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VandySports
Recruiting Editor
Vanderbilt has been active in the transfer portal this spring, currently landing five commitments from players that will compete for starting spots and be solid depth pieces at key positions. The C...
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