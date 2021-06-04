 Nashville Regional pitch count tracker
News More News
{{ timeAgo('2021-06-04 13:59:13 -0500') }} baseball Edit

Nashville Regional pitch count tracker

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

Keep track of who's throwing how many pitches for each team throughout the Nashville Regional.

Vanderbilt's Kumar Rocker takes the ball for Vanderbilt in its opener.
Vanderbilt's Kumar Rocker takes the ball for Vanderbilt in its opener. (Vanderbilt athletics)
Georgia Tech
Pitcher Fri. Sat. Sun

Brant Hurter

110

Sam Crawford

3

Zach Maxwell

18

Josiah Siegel

2

Luke Bartnicki

24
Indiana State
Pitcher Fri. Sat.

Geremy Guerrero

98

Tyler Grauer

20

Connor Fenlong

27
Vanderbilt
Pitcher Fri. Sat.

Kumar Rocker
Presbyterian
Pitcher Fri. Sat.

Charlie McDaniel
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}