 Vanderbilt Commodores Football Recruiting - Official visit preview: June 25th - 27th
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Official visit preview: June 25th - 27th

4-star LB Daniel Martin among the headliners
4-star LB Daniel Martin among the headliners (Nick Lucero/Rivals.com)
Sean Williams • VandySports
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals
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Vanderbilt currently has eight commitments in their 2022 recruiting class and are looking to add to that total as the Commodores are scheduled to have their biggest official visit weekend of the summer.

VandySports.com breaks down the plethora of targets and commits expected on West End for June 25-27.

CLICK HERE for the full details.

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